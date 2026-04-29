Группировка разработала жестокую схему по обману бойцов СВО

В Красноярске 4 участника группировки похищали выплаты бойцов СВО

В Красноярске четыре члена группировки разработали жестокую схему по обману бойцов спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Две женщины и двое мужчин проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ. Дело направлено в Свердловский районный суд. Организатор вину признал частично и заявил: «Это были гражданско-правовые отношения, я помогал с телефонами, обмундированием, продуктами по просьбе — они сами просили, телефоны вернули перед отправкой, а с женами не сговаривался». Ранее он был судим за кражи и мошенничество.

По версии следствия, 35-летний генеральный директор фирмы решил находить одиноких, злоупотребляющих алкоголем мужчин, которые не поддерживают связь с родственниками. Им предлагали заключить фиктивный брак, подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО, а банковские карты для получения выплат оставить «супругам». За два месяца таким образом отправили шестерых человек. Трое из них не выжили, трое пропали без вести.

Все положенные бойцам выплаты поступали на счета подконтрольных группе «жен». Кроме того, организатор оформил фиктивную продажу внедорожника одного из уехавших на СВО и заложил его. Общая сумма похищенных средств превысила 23 миллиона рублей.

Ранее Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края вынес приговор заключенному ИК-5 за обман семей пропавших на СВО бойцов.