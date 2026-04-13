07:40, 13 апреля 2026

Заключенный из российской колонии писал семьям пропавших на СВО бойцов с одной целью

Хабаровский суд вынес приговор заключенному за обман семей пропавших на СВО
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края вынес приговор заключенному ИК-5 за обман семей пропавших на специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина по фамилии З. признан виновным в совершении восьми эпизодов по статье мошенничество. Ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев, с учетом предыдущего приговора он получил семь лет лишения свободы в колонии особого режима. Также суд обязал его выплатить обманутым им людям свыше 1,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

Суд установил, что мужчина отбывал наказание в исправительной колонии №5 на территории Хабаровского края. Используя мобильные телефоны, он в соцсетях находил объявления о розыске без вести пропавших участников СВО. Представляясь ими, заключенный списывался с их родственниками с одной целью — он лгал о ранениях и необходимости оплаты лечения. При этом, для большей убедительности мошенник созванивался с близкими военнослужащих и, изменяя свой голос, выдавал себя за пропавших бойцов.

Люди ему верили и отправляли деньги на его счет. По такой схеме заключенный обманул четырех родственников участников СВО на 1 334 000 рублей с августа 2023-го по октябрь 2024 года. Еще трое потерпевших, заподозрили обман и отказались платить мошеннику.

Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали женщину за мошенничество с выплатами участникам СВО.

