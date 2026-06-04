На ПМЭФ состоялся запуск серийного производства представительского седана SENAT 900

Андрей Панков: SENAT 900 вытеснит европейские седаны из корпоративных парков

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня 2026 года состоялась официальная премьера и торжественный запуск серийного производства представительского седана SENAT 900. Автомобиль уже прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства, что позволяет в скором времени начать его продажи на российском рынке. Об уникальности модели «Ленте.ру» рассказал генеральный директор бренда Андрей Панков.

По словам Панкова, SENAT 900 заинтересует прежде всего корпоративных клиентов, государственные структуры и тех россиян, кто ставит статус и комфорт на первое место.

«Автомобиль создавался с учетом потребностей пользователей машин представительского класса. Думаю, что он в перспективе вытеснит из корпоративных гаражей машины представительского класса европейских производителей и сформирует новый стандарт для этого сегмента корпоративных автопарков. Существующий на сегодняшний день парк автомобилей такого класса можно смело назвать устаревшим. В гаражах крупных компаний есть много примеров автомобилей с пробегом 400 тысяч километров и более», — объясняет глава марки.

Панков подчеркнул: уникальность SENAT 900 заключается в том, что до сих пор в России не было никакой альтернативы представительским автомобилям европейских производителей.

«Это был единственный сегмент, который не был никак импортозамещен. Не было ни одного предложения действительно представительского седана, который бы соответствовал канонам этого сегмента: мощный трехлитровый бензиновый мотор V6, интеллектуальный полный привод, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, независимая пневмоподвеска с электронным управлением. Мы выводим на рынок именно такой автомобиль. Более того, мы прорабатываем возможность программы персонализации, опираясь на уникальные возможности нашей производственной площадки по производству компонентов интерьера и экстерьера», — заявил руководитель.

Он отметил, что предприятие имеет богатый опыт работы с материалами интерьера, обладает полным циклом производства сидений, включая обработку кожи и тиснение на ней.

Ранее в рамках ПМЭФ-2026 состоялся показ прототипа нового российского автомобиля SENAT 1000. Это вторая модель бренда после представительского седана SENAT 900.