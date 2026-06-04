ПМЭФ-2026. День второй

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11:23, 4 июня 2026АвтоЭксклюзив

На ПМЭФ представили прототип седана SENAT 1000

Андрей Панков: SENAT 1000 займет нишу, где прямых конкурентов нет и пока не предвидится
Марина Аверкина
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся показ прототипа нового российского автомобиля SENAT 1000. Это вторая модель бренда после представительского седана SENAT 900, производство которого стартовало 4 июня 2026. О концепции перспективной модели автомобиля «Ленте.ру» рассказал генеральный директор бренда Андрей Панков.

Он назвал следующим после премьеры SENAT 900 «логическим шагом» постановку на конвейер флагманского седана SENAT 1000, а также сообщил, что это может произойти в конце 2027-го — начале 2028 года.

«Автомобиль будет отличаться большей длиной и колесной базой — на двести миллиметров. Соответственно, он будет просторнее, а значит, комфортнее для пассажиров. Модель не является адаптацией существующих. Она представляет собой новую разработку с использованием серийных компонентов: интеллектуального полного привода, мощного трехлитрового мотора V6, независимой пневмоподвески с электронным управлением. Обе машины формируют абсолютно понятный модельный ряд для корпоративных парков. Таким образом, мы предлагаем автомобили для руководителей разного уровня», — отметил Панков.

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«Одна из наших целей представления полнофункционального прототипа на ПМЭФ состоит в том, чтобы провести неформальный диалог с представителями целевой аудитории этой модели (со стороны которых мы видим очень большой интерес к автомобилю с такими потребительскими характеристиками) о том, что они ожидают в качестве стандартного и опционного оборудования, аксессуаров и персонализации. Чтобы создать флагманский представительский седан, нам важно понимать, что конкретно нужно нашим клиентам», — объяснил генеральный директор бренда.

Панков особо подчеркнул: модели SENAT предлагают комплексные решения для парков крупных российских компаний и госструктур. «Помимо продукта, мы предлагаем и первоклассное обслуживание. В том числе, и с использованием так называемых летающих докторов. Кроме того, при запросе корпоративных парков на авторизацию в качестве официального сервисного партнера бренд готов рассматривать такую возможность», — заявил глава компании.

По его словам, на российском рынке прямых конкурентов у SENAT 1000 нет и пока не предвидится. «Это автомобиль, который обладает действительно выдающимся запасом пространства и уровнем комфорта для пассажиров», — подытожил Панков.

Ранее представители «АвтоВАЗа» раскрыли «Ленте.ру» детали обновления внедорожника Lada Niva Legend. Он получил более 100 новых и более 60 доработанных компонентов. Под капотом теперь установлен 1,8-литровый 8-клапанный мотор, знакомый по модели Niva Travel.

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