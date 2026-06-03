«АвтоВАЗ» рассекретил на ПМЭФ обновление легендарного внедорожника и гоночный спорткар

На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил обновленный внедорожник Lada Niva Legend и гоночную Iskra TMS

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «АвтоВАЗ» представил юбилейную экспозицию в честь своего 60-летия. На открытой площадке посетителей встречают три знаковые модели: седан ВАЗ-2101, с которого началась история завода, легендарный внедорожник Lada Niva Legend, представленный в модернизированной версии, и новый флагманский кроссовер Lada Azimut. Старт выпуска последнего запланирован на третий квартал 2026 года. В крытой зоне можно увидеть спортивные машины — Lada Iskra TMS и Lada Vesta TCR. В пресс-службе российского автогиганта «Ленте.ру» раскрыли детали обновления внедорожника и рассказали об уникальности модели Iskra.

Внедорожник Niva Legend сохранил привычный облик, но получил более ста новых и более 60 доработанных компонентов. Под капотом теперь установлен 1,8-литровый 8-клапанный мотор, знакомый по модели Niva Travel. Его максимальный крутящий момент вырос на 24 ньютон-метра, при этом 80 процентов тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Расход топлива снизился на 3–30 процентов в зависимости от условий езды. Инженеры перенастроили переднюю подвеску, сместив стабилизатор поперечной устойчивости вперед для лучшей управляемости.

Впервые в истории модели кузовные элементы — переднюю панель, капот, крышу, заднюю дверь и фартук — изготовили из стали, оцинкованной с двух сторон. Это защитит машину от коррозии в сложных эксплуатационных условиях. Также в салоне впервые появилась подушка безопасности для водителя, что потребовало усиления силового каркаса. Рулевое колесо унифицировали с Lada Granta, а замок зажигания перенесли на правую сторону. Безопасность дополнили вентилируемыми передними тормозными дисками, которые меньше перегреваются.

Заметно улучшена эргономика: рычаг коробки передач через кулису придвинули к водителю, а управление раздаточной коробкой теперь однорычажное. Для борьбы с шумом капот оснастили цельноформованной изоляцией, а за комфорт в салоне отвечает новая система отопления и кондиционирования с фильтром. Машина также получила центральный замок и единый ключ для всех замков и зажигания. Сейчас завод завершает подготовку к производству обновленной модели. Цены и подробные характеристики станут известны позже.

Гоночную Lada Iskra TMS создала компания «ТМС Моторспорт» совместно с «АвтоВАЗом». Стоит напомнить, что технологии партнера концерна и его 30-летний опыт в автоспорте были использованы в Lada Granta TC1, на которой пилот Роб Хафф в 2014 году установил рекорд трассы в Макао.

Новый спорткар оснащается турбодвигателем объемом 1,6 литра мощностью 218 лошадиных сил и крутящим моментом 280 ньютон-метров в паре с шестиступенчатой секвентальной механической коробкой передач. Кузов облегчили и вварили каркас безопасности, добавили аэродинамический обвес, усилили подвеску и установили регулируемые амортизаторы. Машина создана специально для монокубка — нового формата длинных гонок на идентичной технике.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о старте отгрузок дилерам нового многоцелевого SKM M7. Легкий коммерческий автомобиль будет предлагаться в двух модификациях: «Практик» (грузовой фургон) и «Комфорт» (пассажирский минивэн).