«АвтоВАЗ» объявил о старте отгрузок дилерам новой машины

«АвтоВАЗ» сообщил о начале отгрузок дилерам нового многоцелевого SKM M7

«АвтоВАЗ» объявил о старте отгрузок дилерам нового многоцелевого SKM M7. Легкий коммерческий автомобиль будет предлагаться в двух модификациях: «Практик» (грузовой фургон) и «Комфорт» (пассажирский минивэн). Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Грузовая версия создана для транспортировки объемных партий товаров, пассажирская рассчитана на удобную перевозку до семи человек, включая водителя.

Машину оснастили двухлитровым атмосферным бензиновым двигателем, который развивает 137 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. В основе конструкции — заднеприводная платформа с неразрезным мостом на рессорах, подготовленная к значительным нагрузкам и интенсивной работе.

В список штатного оборудования вошли кондиционер, передние подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида, датчик освещения, электрические зеркала, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с цифровой приборной панелью и многофункциональный руль.

Передние кресла и зеркала снабдили обогревом. Автомобиль получил модуль экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематическую платформу с трехлетним обслуживанием и голосовым ассистентом.

В пассажирской версии третий ряд сидений будет съемным, что удобно при перевозке крупногабаритных вещей. Безопасность детей обеспечили тремя креплениями ISOFIX, дополнительным замком LATCH на последнем ряду и блокировкой задних дверей от случайного открывания. Для поддержания температуры в салоне установили вспомогательный отопитель, ускоряющий прогрев воздуха. В грузовом фургоне применили стационарные такелажные петли, отвечающие за надежную фиксацию груза. Вместимость грузового отсека составила пять кубических метров.

Модель SKM M7 адаптировали к российским условиям эксплуатации: заводская подготовка включила защиту моторного отсека и топливного бака, а также подножки, упрощающие посадку. Кузовные панели выполнили из оцинкованной стали, а силовой агрегат допустил использование бензина АИ-92.

Рекомендованная розничная цена стартовала от 2 863 000 рублей. В мае для первых покупателей действует специальная программа с выгодой в сто тысяч рублей.

