В российско-китайской торговле произошел перелом

Титов: Россия и Китай переломили тренд на снижение товарооборота

Москва и Пекин смогли переломить прошлогоднюю тенденцию на снижение торговли между двумя странами. Об этом заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, с января по апрель 2026 года российско-китайский товарооборот вырос на 19,7 процента. Российские поставки в Китай выросли на 17 процентов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 23,1 процента. При этом доли рубля и юаня во взаимной торговле подошли к 99 процентам.

По данным Министерства транспорта России, по итогам прошлого года товарооборот России и Китая прибавил три процента и достиг 47 миллионов тонн. Поток транспорта через пункты пропуска за это время увеличился более чем на 20 процентов год к году и превысил 790 тысяч единиц.

Летом прошлого года российский Минпромторг признал, что санкционное давление западных стран на торговлю России с Китаем усилилось, что в итоге привело к заметному падению двустороннего товарооборота.

