Минпромторг объяснил заметное падение торговли России с ключевым партнером

Замглавы Минпромторга Груздев: Запад усилил давление на торговлю России и Китая

За последнее время санкционное давление западных стран на торговлю России с Китаем усилилось, что в итоге привело к заметному падению двустороннего товарооборота. Об этом заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Алексей Груздев. Его слова приводит РИА Новости.

На подобную динамику оказывают давление как внутренние, так и внешние факторы, отметил он. Усиление санкционного контроля направлено в первую очередь на снижение конкурентных преимуществ и ограничение эффективной работы на международном рынке российских и китайских компаний, пояснил Груздев.

На этом фоне он призвал не ждать «столь яркой динамики» двусторонней торговли, как в предыдущие несколько лет. В долгосрочной перспективе увеличение торговли РФ и КНР будет носить менее стремительный характер. «Рост будет поступательным», — резюмировал Груздев.

На динамику двусторонней торговли значительное влияние оказывают трудности с проведением транзакций, сложности с логистикой, опасения китайских финансовых организаций попасть под вторичные санкции США. На этом фоне товарооборот РФ и КНР по итогам первых пяти месяцев 2025 года сократился на 8,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустился до отметки в 88,796 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь прошлый год суммарные объемы торговли двух стран достигли рекордного уровня в 244,81 миллиарда. Несмотря на это, все более заметным становится замедление роста. За 12 месяцев торговля России и Китая увеличилась только на 1,9 процента.