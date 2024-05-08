Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию из-за пробок на границе

Китай решил резко поднять стоимость поставок товаров в Россию. Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в РФ и Белоруссию выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а ставки морских фрахтов — на 800-1500 долларов.

Инициатором повышения стала китайская сторона. Главной причиной представители компаний называют снижение числа свободных контейнеров в Китае и большие пробки, возникшие на границе.

В Госдуме объяснили решение Китая поднять стоимость перевозок ростом спроса

Транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus отмечает, что свободных мест на судах, следующих из Китая, уже не осталось. Морские линии предлагают свободные места только на конец текущего месяца и начало июня.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, что высокая стоимость транспортировки показывает рост спроса на соответствующие услуги. «Рост тарифов, с одной стороны, показывает востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру», — рассказал депутат.

Что касается того, насколько это затруднит экономическое сотрудничество, я думаю, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости и, соответственно, решение вопроса по снижению себестоимости надо искать в других плоскостях, а не в фиксировании или замораживании тарифной политики Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

В сентябре 2023 года сообщалось, что в России скопилось около 150 тысяч контейнеров из Китая. Такая ситуация возникла из-за дисбаланса в торговле. После доставки китайских товаров контейнеры оказывались невостребованными, потому что везти в обратном направлении было нечего.

Китай до этого резко сократил поставки оборудования в Россию

В апреле 2024 года стало известно, что прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, их частей и принадлежностей резко сократились в марте. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, уменьшение составило 15 процентов, до 2,9 миллиарда долларов. Отмечалось, что снижение экспорта в данной категории продукции произошло впервые с конца 2022 года.

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России стоит решать проблемы в экономике, связанные с санкциями, не только за счет Пекина, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Я бы даже сказал, что в последнее время мы преувеличиваем значение Китая для развития российской экономики. У них свои задачи, у нас свои. Вопрос решается другими способами. Я убежден, что у нас есть возможность сотрудничать с такими крупными экономическими игроками, как Индия, и со странами, которые в экономике на порядок ниже, тем не менее возможности кооперации с ними у нас есть», — высказался депутат.

В конце апреля глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила Китаю за торговлю с Россией. Например, США могут наложить санкции на банки КНР. Речь идет о финансовых организациях, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения, отметила она. Йеллен напомнила, что президент США подписал указ, наделяющий министерство финансов правом вводить ограничения против таких банков.