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10:57, 8 мая 2024Экономика

Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию

Infotrans: стоимость поставок из КНР в Россию и Белоруссию выросла на $500-1500

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а ставки морских фрахтов — на 800-1500 долларов. Об этом со ссылкой на данные экспедиционных компаний пишет транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

Инициатором повышения стала китайская сторона. Главной причиной представители компаний называют снижение числа свободных контейнеров в Китае и возникшие на границе большие пробки.

Также отмечается, что свободных мест на судах, следующих из Китая, уже не осталось. Морские линии предлагают свободные места только на конец текущего месяца и начало июня.

Ранее сообщалось, что в России начали сдавать на металлолом нормальные китайские контейнеры, потому что их возврат с учетом средств, полученных от сборщиков лома, оказался менее выгодным.

В сентябре 2023 года стало известно, что в России скопилось около 150 тысяч контейнеров из Китая. Такая ситуация возникла из-за дисбаланса в торговле. После доставки китайских товаров контейнеры оказывались невостребованными, потому что везти в обратном направлении нечего.

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      Платон Щукин
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