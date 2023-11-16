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11:46, 16 ноября 2023Экономика

В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

«Ъ»: в РФ отправляют контейнеры из Китая на металлолом на фоне их переизбытка

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российским бизнесменам оказалось выгоднее сдавать пустые контейнеры на металлолом, чем возвращать их в Китай, пишет «Коммерсантъ».

Как узнали журналисты, покупку подержанных контейнеров для дальнейшего использования их в качестве одноразовых начали применять как один из способов решения проблемы накопления их в стране. Последняя особенно актуальна для Московского транспортного узла, поскольку регион является основным российским потребителем контейнерного импорта из КНР.

В рамках указанной схемы в Китае приобретается подержанный контейнер примерно за тысячу долларов, которые можно вернуть при сдаче его в металлолом в России. При этом не нужно платить 1,2–1,4 тысячи премии за его отправку обратно.

Участники рынка считают идею жизнеспособной, но предупреждают, что качество таких контейнеров низкое и перевозить в них можно не все. Сам же подход называют, скорее, ситуативным, отмечая, что полноценный выход из ситуации потребует подхода системного.

Ранее западные эксперты называли цифру в 150 тысяч накопленных в России китайских контейнеров. По данным логистической платформы Container xChange, их накоплению в России способствует тип обмениваемых товаров — значительная доля китайских закупок приходится на российское сырье, которое в основном транспортируется в железнодорожных цистернах и полувагонах.

Цифру в 150 тысяч скопившихся контейнеров подтверждает исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров. По его словам, этот объем «раза в четыре превышает показатели нормального периода».

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      Дмитрий Воронин
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