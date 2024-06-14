Разбросанные вдоль дороги трупы после ДТП с минивэном в Благовещенске сняли на видео

Очевидцы засняли разбросанные трупы после ДТП с минивэном в Благовещенске

Очевидцы сняли на видео разбросанные трупы после дорожно-транспортного происшествия с минивэном в Благовещенске. Кадры публикует Telegram-канал «Благовещенск №1».

Крики и плач людей после наезда минивэна на толпу в Благовещенске также попали на видео

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги, и рядом с ними — оставленный минивеном при торможении след от шин. Как сообщили свидетели трагедии, устроивший ДТП мужчина был пьян.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области сообщает, что в ДТП погибли три человека, двое из которых — дети