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14:53, 14 июня 2024Россия

Разбросанные вдоль дороги трупы после ДТП с минивэном в Благовещенске сняли на видео

Очевидцы засняли разбросанные трупы после ДТП с минивэном в Благовещенске

Очевидцы сняли на видео разбросанные трупы после дорожно-транспортного происшествия с минивэном в Благовещенске. Кадры публикует Telegram-канал «Благовещенск №1».

Крики и плач людей после наезда минивэна на толпу в Благовещенске также попали на видео

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги, и рядом с ними — оставленный минивеном при торможении след от шин. Как сообщили свидетели трагедии, устроивший ДТП мужчина был пьян.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области сообщает, что в ДТП погибли три человека, двое из которых — дети

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      Марк Леонов
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