Раскрыты подробности об устроившем массовое ДТП с девятью жертвами в Благовещенске

Экс-полицейский устроил массовое ДТП с девятью жертвами в Благовещенске

Разбросанные вдоль дороги трупы после ДТП с минивэном в Благовещенске сняли на видео

Начало событий в новости Разбросанные вдоль дороги трупы после ДТП с минивэном в Благовещенске сняли на видео

Устроивший массовое ДТП в Благовещенске с девятью жертвами пьяный водитель оказался 59-летним экс-полицейским — участковым в Романенском районе Амурской области. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Злоумышленника зовут Евгений Бакарюкин. Он работал участковым до 2005 года, а потом открыл свое индивидуальное предпринимательство (ИП) и стал заниматься перевозкой людей на маршрутках. Его родственники дали показания. По их словам, Бакарюкин никогда не пил алкоголь и они не понимают, что сегодня произошло.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП четверо детей не выжили. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Об аварии в Благовещенске стало известно ранее 14 июня. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги. Рядом с ними оставленный минивеном во время торможения след от шин.

