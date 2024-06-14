В ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске погибли дети

Четверо детей погибли в ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске

В ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске погибли четверо детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Всего в результате аварии погибли пятеро человек. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

«Пьяный на басике, летел очень здраво. Вылетел на тротуар, где пешеходы ходят. Снес всех людей, которые там были: дети, женщины, очень много трупов, где-то человек пять. Пролетел, наверное, он метров 70 по тротуару. С какой скоростью он несся, если вырвало колесо, капот оторвало?», — рассказал очевидец события.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области сообщает, что в ДТП погибли три человека, двое из которых — дети. «На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи — шесть из Благовещенска, два — из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Об аварии в Благовещенске стало известно ранее 14 июня. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги. Рядом с ними оставленный минивеном во время торможения след от шин.