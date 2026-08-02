В Мексике задержали главаря картеля за вознаграждение в пять миллионов долларов

В Мексике задержали лидера картеля «Лос-Рейес» Пончо, за которого США обещали $5 млн

В Мексике задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Лос-Рейес». Об этом сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш в соцсети X (бывший Twitter), передает РИА Новости.

По его словам, операцию провели военнослужащие и сотрудники силовых структур. Задержанным оказался Альфонсо Фернандес Магальон, известный по прозвищу Пончо. Власти США ранее объявили вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая помогла бы установить его местонахождение.

После задержания, как утверждает министр, участники группировки попытались помешать вывозу подозреваемого. Они перекрыли несколько дорог и подожгли автомобили.

По данным газеты Milenio, Пончо подозревают в причастности к наркоторговле, угонам автомобилей и вымогательству. Издание также отмечает, что картель «Лос-Рейес» входит в состав преступного объединения «Картелес унидос», известного также как «Ла Ресистенсия».

Газета Jornada пишет, что задержанный также может быть связан с атаками беспилотников на мексиканских военных, которые произошли в 2025 и 2026 годах.

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