Новогодние праздники в 2027 году станут короче

Новогодние каникулы в 2027 году сократят на один день

Следующие новогодние праздники в России продлятся на один день меньше, чем в 2026 году. Это следует из проекта производственного календаря, передает РИА Новости.

Согласно документу, отдых начнется 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года включительно. Таким образом, россиян ждут 11 дней новогодних каникул.

Для сравнения, предыдущие зимние праздники длились 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Отмечается, что проект производственного календаря пока не утвержден окончательно, однако именно на его основе обычно формируется график праздничных и выходных дней.

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