В Германии оценили физическую форму Путина

Бывший посол Германии в России Ламбсдорфф заявил о хорошей физической форме Путина

Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно, заявил бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф в подкасте Youtube журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

Экс-посол рассказал о церемонии вручения послами верительных грамот президенту. «Он выглядел решительным, в хорошей физической форме (...). Он дисциплинирован, спортивен», — сказал дипломат.

По словам Ламбсдорффа, российский лидер напомнил про тесные связи двух стран, заметив при этом, что из-за поддержки Украины со стороны ФРГ отношения между Москвой и Берлином ухудшились. Дипломат согласился с мнением Путина.

Ранее президент России, отвечая на вопрос военнослужащих ВМФ о том, как оставаться в форме и быстро восстанавливаться, посоветовал прежде всего не расходовать силы зря, а экономить их. Еще одним способом всегда оставаться в строю глава государства назвал спорт и регулярную физическую активность.