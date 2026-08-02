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21:49, 2 августа 2026 (обновлено: 21:55, 2 августа 2026)Мир

В Германии оценили физическую форму Путина

Бывший посол Германии в России Ламбсдорфф заявил о хорошей физической форме Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно, заявил бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф в подкасте Youtube журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

Экс-посол рассказал о церемонии вручения послами верительных грамот президенту. «Он выглядел решительным, в хорошей физической форме (...). Он дисциплинирован, спортивен», — сказал дипломат.

По словам Ламбсдорффа, российский лидер напомнил про тесные связи двух стран, заметив при этом, что из-за поддержки Украины со стороны ФРГ отношения между Москвой и Берлином ухудшились. Дипломат согласился с мнением Путина.

Ранее президент России, отвечая на вопрос военнослужащих ВМФ о том, как оставаться в форме и быстро восстанавливаться, посоветовал прежде всего не расходовать силы зря, а экономить их. Еще одним способом всегда оставаться в строю глава государства назвал спорт и регулярную физическую активность.

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