Минобороны: Средства ПВО сбили над Россией 245 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) днем в воскресенье, 2 августа, сбили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Такое число назвало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

«(БПЛА сбили) над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Омскую область, находящуюся в 2500 километрах от границы.