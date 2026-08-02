ВСУ атаковали российский регион в 2500 километрах от границы

Губернатор Хоценко сообщил об атаке ВСУ на Омскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Омскую область, находящуюся в 2500 километрах от границы. Об этом заявил губернатор российского региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади», — написал он.

Глава региона призвал мирных жителей соблюдать правила безопасности. Также он попросил звонить по номеру 112 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее 2 августа стало известно, что три мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на Удмуртию. Уточняется, что над республикой уничтожены два беспилотных летательных аппарата.