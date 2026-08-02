Дептранс предупредил о возможных ограничениях на нескольких станциях метро Москвы

Дептранс предупредил о возможных ограничениях на станциях метро около стадиона «Лужники»

В Москве на станциях метро, расположенных около стадиона «Лужники», возможны ограничения входа и выхода из-за проведения мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«2 августа на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия», — говорится в сообщении.

На станции «Спортивная» южный вестибюль до мероприятия будет работать только для выхода пассажиров, а после — только для входа, добавили в департаменте.

Ранее стало известно, что движение для транспорта временно приостановили на части съездов в результате взрыва на Кудринской площади в Москве. Речь идет о перекрытии движения на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и Кудринский переулок.