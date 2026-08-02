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16:48, 2 августа 2026 (обновлено: 16:56, 2 августа 2026)Среда обитания

Дептранс предупредил о возможных ограничениях на нескольких станциях метро Москвы

Дептранс предупредил о возможных ограничениях на станциях метро около стадиона «Лужники»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве на станциях метро, расположенных около стадиона «Лужники», возможны ограничения входа и выхода из-за проведения мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«2 августа на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия», — говорится в сообщении.

На станции «Спортивная» южный вестибюль до мероприятия будет работать только для выхода пассажиров, а после — только для входа, добавили в департаменте.

Ранее стало известно, что движение для транспорта временно приостановили на части съездов в результате взрыва на Кудринской площади в Москве. Речь идет о перекрытии движения на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и Кудринский переулок.

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