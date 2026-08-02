Люди пострадали при взрыве газа в частном доме в российском регионе

«112»: Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкессии

Десять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Баллон взорвался на летней кухне в доме в Усть-Джегутинском районе. На данный момент всех пострадавших доставляют в больницы. Один находится в среднем состоянии, еще шесть — в тяжелом. Троим оказали амбулаторную помощь.

Информации о причинах взрыва на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при взрыве дрона на предприятии в селе Ясные Зори пострадали два человека. Они были доставлены в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног.