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17:35, 2 августа 2026Россия

Люди пострадали при взрыве газа в частном доме в российском регионе

«112»: Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкессии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Десять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Баллон взорвался на летней кухне в доме в Усть-Джегутинском районе. На данный момент всех пострадавших доставляют в больницы. Один находится в среднем состоянии, еще шесть — в тяжелом. Троим оказали амбулаторную помощь.

Информации о причинах взрыва на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при взрыве дрона на предприятии в селе Ясные Зори пострадали два человека. Они были доставлены в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног.

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