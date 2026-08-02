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16:48, 2 августа 2026 (обновлено: 16:56, 2 августа 2026)Россия

Два человека пострадали при взрыве дрона на российском предприятии

При взрыве дрона на предприятии в селе Ясные Зори пострадали 2 человека
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области при взрыве дрона на предприятии в селе Ясные Зори пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе, передает ТАСС.

По данным агентства, пострадавшие — мужчина и женщина. Они были доставлены в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения их перевели в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что украинские снаряды попали в сельскохозяйственное предприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Жертвами атаки стали три человека.

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