Два человека пострадали при взрыве дрона на российском предприятии

При взрыве дрона на предприятии в селе Ясные Зори пострадали 2 человека

В Белгородской области при взрыве дрона на предприятии в селе Ясные Зори пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе, передает ТАСС.

По данным агентства, пострадавшие — мужчина и женщина. Они были доставлены в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения их перевели в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что украинские снаряды попали в сельскохозяйственное предприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Жертвами атаки стали три человека.