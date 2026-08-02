В российском регионе раскрыли число жертв ракетной атаки ВСУ

Оперштаб Белгородской области: Жертвами ракетной атаки ВСУ стали три человека

Три человека стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские снаряды попали в сельскохозяйственное предприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа.

Трое мужчин не пережили атаку, еще трое получили множественные осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее врио главы региона Александр Шуваев заявил, что украинские войска 104 раза за сутки атаковали Белгородскую область. По его словам, под удары попали Белгородский и еще 14 округов.