Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:26, 3 августа 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная поломка ноутбуков в жару

Wccftech: Стало известно о сгоревшей из-за жары клавиатуры ноутбука Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Клавиатура ноутбука может повредиться из-за сильной жары или перегрева компьютера. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа подчеркнули, что в жаркие периоды года риск выхода компьютера из строя возрастает. Они привели пример пользователя Reddit под ником rinsewin, клавиатура ноутбука которого провалилась внутрь корпуса, что чуть не обрекло владельца устройства на дорогостоящий ремонт. Как оказалось, это произошло из-за сильно нагрева.

В раскрытом посте пользователя Reddit говорится, что кнопка Delete на клавиатуре MacBook Pro на процессоре M5 Max провалилась внутрь корпуса. В Apple отказались признать поломку гарантийной и выставили счет на ремонт в размере почти 900 долларов (72 тысячи рублей). Пользователь rinsewin рассказал, что, к счастью, у него была гарантия на девайс, поэтому ремонт выполнили бесплатно.

Авторы Wccftech отметили, что подобные поломки, хоть и случаются очень редко, но возможны. Мощные компьютеры, хоть и имеют производительную систему охлаждения, в моменте могут нагреваться до 100 градусов и выше. Вместе с летней жарой такая ситуация может привести к поломке устройства.

В этой связи специалисты рекомендовали следить за температурой компьютера и прерывать работу за устройством, если оно сильно нагрелось. Также авторы издания в качестве профилактической меры рекомендовали регулярно прочищать клавиатуру ноутбука, так как скопившаяся под клавишами пыль препятствует циркуляции воздуха и охлаждению.

Ранее журналисты издания BGR дали советы по охлаждению смартфона в жаркую погоду. Они рекомендовали перенести аппарат в прохладное помещение, поставить его перед вентилятором и закрыть тяжелые приложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику
    В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple
    Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ
    Уровень воды в одной российской реке скоро превысит опасную отметку
    Пропавшего без вести участника Олимпиады-2020 нашли
    Раскрыта неожиданная поломка ноутбуков в жару
    Популярная российская блогерша сравнила американцев в магазине с тараканами
    Официальный курс доллара в России поднялся выше 80 рублей
    Алсу высказалась о внешности дочерей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok