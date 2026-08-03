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19:03, 3 августа 2026 (обновлено: 19:05, 3 августа 2026)Экономика

Москвичи пожаловались на «вещепад»

Жители столичной многоэтажки пожаловались на падающие из соседней квартиры вещи
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock / Fotodom

Жители столичной многоэтажки в районе Отрадное два года страдают от «вещепада» из одной квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Сообщается, что жители одной из квартир на девятом этаже регулярно выбрасывают из окна вещи. Это сковородки, ножи, банки, детское питание, лекарства, подушки, большие игрушечные самосвалы и одежда. На опубликованных фотографиях двор усеян вещами, которые выбросили из окна.

Жильцы уже полгода собираются подать коллективное заявление в полицию, но откладывают, надеясь решить проблему мирным путем.

Ранее жильцы одного из домов на севере Москвы в районе Сокол пожаловались на соседку, которая часто подкармливает голубей прямо из окон своей квартиры.

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