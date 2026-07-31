Москвичи пожаловались на кормящую голубей из окон соседку

Жители дома в районе Сокол пожаловались на кормящую голубей из окон соседку

Жильцы одного из домов на севере Москвы пожаловались на соседку, которая часто подкармливает голубей прямо из окон своей квартиры. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о многоквартирном доме в районе Сокол. На записи, снятой из дома напротив, можно заметить десятки птиц, разместившихся на балконах и подоконниках.

«Безумная женщина — из-за нее страдает весь дом. Если бы она еще в парк уходила кормить, но нет — кормит из окон. Ее подопечные (на видео их еще очень мало) ждут круглыми сутками, загаживая подоконники и стекла всем соседям, и все это летит внутрь квартир!» — пожаловалась соседка любительницы голубей. Девушка добавила, что та заявляет, что птицы для нее важнее, чем дискомфорт других людей.

В комментариях к публикации пользователи предложили почаще приглашать компанию курящих, чтобы дым шел к окнам любительницы голубей. Другие призвали установить противоприсадочные шипы.

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