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15:16, 31 июля 2026 (обновлено: 15:19, 31 июля 2026)Путешествия

Российский самолет раздавил животное во время взлета в аэропорту

Самолет S7 раздавил лису во время взлета в аэропорту Домодедово
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский самолет во время разгона перед взлетом в аэропорту Домодедово раздавил животное. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на рейсе МоскваКемерово авиакомпании S7. По данным источника, экипаж почувствовал легкий удар и доложил об этом диспетчерам.

Вскоре борт проверили наземные службы аэропорта — повреждений зафиксировано не было. Однако на взлетно-посадочной полосе сотрудники авиагавани обнаружили лису, животное не выжило.

Ранее авиаинженер залез в топливный бак и был раздавлен деталями самолета. Трагедия произошла во время поиска технической неполадки.

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