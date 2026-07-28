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20:31, 28 июля 2026 (обновлено: 20:44, 28 июля 2026)Путешествия

Авиаинженер залез в топливный бак и был раздавлен деталями самолета

The Sun: Авиаинженера раздавило деталями самолета Virgin в аэропорту Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Авиаинженера компании Virgin раздавило деталями пассажирского самолета внутри топливного бака. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным источника, трагедия произошла в аэропорту Великобритании еще в июне, однако подробности появились недавно. 23-летний инженер Джорджи Бакстон залез в топливный отсек самолета Boeing 787, чтобы провести испытания. Во время работы, детали двигателя внезапно обрушились на него.

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Мужчину экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Однако за четыре недели он так и не пришел в сознание. В начале июля мужчину отключили от аппарата. «Причина смерти пока не ясна, и власти приостановили полеты этого самолета до дальнейшего уведомления по соображениям безопасности», — сообщил источник газеты.

Авиаперевозчик сделал запрос в компанию Boeing, чтобы выявить техническую неисправность. «Нельзя допускать, чтобы тяжелые металлические детали отваливались от реактивного двигателя, и при этом самолет продолжал полет», — добавил источник.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании EasyJet закружил в небе из-за отказа двигателя. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о вибрации в левом двигателе.

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