Авиаинженер залез в топливный бак и был раздавлен деталями самолета

The Sun: Авиаинженера раздавило деталями самолета Virgin в аэропорту Великобритании

Авиаинженера компании Virgin раздавило деталями пассажирского самолета внутри топливного бака. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным источника, трагедия произошла в аэропорту Великобритании еще в июне, однако подробности появились недавно. 23-летний инженер Джорджи Бакстон залез в топливный отсек самолета Boeing 787, чтобы провести испытания. Во время работы, детали двигателя внезапно обрушились на него.

Мужчину экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Однако за четыре недели он так и не пришел в сознание. В начале июля мужчину отключили от аппарата. «Причина смерти пока не ясна, и власти приостановили полеты этого самолета до дальнейшего уведомления по соображениям безопасности», — сообщил источник газеты.

Авиаперевозчик сделал запрос в компанию Boeing, чтобы выявить техническую неисправность. «Нельзя допускать, чтобы тяжелые металлические детали отваливались от реактивного двигателя, и при этом самолет продолжал полет», — добавил источник.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании EasyJet закружил в небе из-за отказа двигателя. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о вибрации в левом двигателе.