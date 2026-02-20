Реклама

18:47, 20 февраля 2026Путешествия

Экипаж пассажирского самолета доложил о вибрации в двигателе и закружил в небе

У вылетевшего из Ливерпуля на Фуэртевентуру самолета EasyJet отказал двигатель
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Liudmila Puchinskaia / Shutterstock / Fotodom

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet закружил в небе из-за отказа двигателя. Об этом сообщило издание Liverpool Echo.

Инцидент произошел 18 февраля на вылетевшем из Ливерпуля, Великобритания, на Фуэртевентуру, Испания, рейсе. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о вибрации в левом двигателе. Лайнер несколько раз облетел Мерсисайд и начал готовиться к аварийной посадке.

В итоге самолет благополучно приземлился в Манчестере. В качестве меры предосторожности судно встретила пожарная служба. Уточняется, что позже тот же борт снова поднялся в небо и прилетел в аэропорт назначения на Канарах.

Ранее пассажирский самолет отказался от аварийной посадки в России и решил вернуться в аэропорт отправления. В итоге пассажиры рейса из Японии провели 14 часов в небе.

