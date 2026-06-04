В МИД России высказались о продвижении в ситуации с американскими визами

Алимов: Ситуация с выдачей виз США гражданам РФ остается прискорбной

Отказы в выдаче американских виз российским гражданам остаются прискорбной ситуацией, а переговоры по ее урегулированию продвигаются непросто. Об отсутствии продвижения в ситуации с визами заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это прискорбная ситуация. С Соединенными Штатами ведутся двусторонние консультации. По линии наших, моих коллег в Министерстве иностранных дел и наших коллег в Государственном департаменте США. Процесс непростой, но я надеюсь, что рано или поздно он разрешится», — сказал дипломат.

По словам Алимова, интенсивность контактов с американской стороной меняется в зависимости от периода. Иногда переговоры проходят более активно, иногда их темп снижается. При этом в Москве рассчитывают, что по итогам диалога сторонам удастся найти решения

Ранее постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя сообщил, что США отказали Алимову в выдаче визы для участия в заседании Совбеза ООН, несмотря на попытки российской стороны добиться этого.