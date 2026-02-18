Реклама

Пассажирский самолет отказался от аварийной посадки в России и вернулся в Японию

Вылетевшие из Японии в Германию пассажиры All Nippon Airways оказались в Токио
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Пассажиры рейса из Японии в Германию авиакомпании All Nippon Airways (ANA) провели 14 часов в небе для того, чтобы вновь оказаться в аэропорту отправления. Об этом сообщило издание Bild.

17 февраля вылетевший из токийской воздушной гавани Ханеда пассажирский лайнер ANA направился во Франкфурт-на-Майне. Перелет до пункта назначения должен был составить 14 часов. Однако через шесть часов полета пилоты Boeing 787-9 Dreamliner, на борту которого находились 151 человек и 13 членов экипажа, доложили о технической неисправности — уровень моторного масла начал снижаться.

Руководство авиаперевозчика распорядилось организовать обратный перелет. Самолет немедленно развернулся над Аляской, отказался от аварийной посадки на аэродромах по пути следования, в том числе в России и Канаде, и провел еще более шести часов с неполадкой в небе. Борт благополучно вернулся в Токио.

Всего воздушное судно преодолело около 10 тысяч километров. Представители компании извинились перед клиентами и назвали инцидент «задержкой». Уточняется, что перевозчик имеет право вернуть судно в аэропорт отправления для устранения неисправностей, если это безопасно и целесообразно с точки зрения логистики, а Ханеда является домашней гаванью для всех рейсов ANA.

Ранее мышь сорвала полет пассажирского самолета в Европе. Инцидент произошел на рейсе из Стокгольма в испанскую Малагу через полтора часа полета.

