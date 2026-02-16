Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:08, 16 февраля 2026Путешествия

Мышь сорвала полет пассажирского самолета в Европе

Самолет SAS вернулся в аэропорт вылета из-за обнаруженной на борту мыши
Алина Черненко

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Мышь сорвала полет самолета авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) в Европе. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 7 февраля на рейсе из столицы Швеции Стокгольма в испанскую Малагу. Примерно через полтора часа полета, когда Airbus A320 находился на высоте около 37 тысяч футов (11,2 тысячи метров), пассажиры обнаружили на борту грызуна-безбилетника.

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024

В итоге лайнер сменил курс, вернулся в аэропорт вылета в Стокгольме и благополучно приземлился там примерно через три часа. Воздушное судно вывели из эксплуатации.

В отличие от других вредителей, таких как тараканы или клопы, грызуны представляют особую опасность для самолетов, так как они могут перегрызть критически важные кабели, говорится в источнике. В данном случае экипаж принял решение вернуться в Стокгольм, поскольку там у SAS есть свои инженеры, которые могли провести тщательную проверку лайнера, прежде чем дать ему разрешение на возвращение в эксплуатацию.

Ранее вылет самолета авиакомпании Air New Zealand задержали на три часа из-за крысы в грузовом отсеке. Сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Вопрос смены главы Европейского ЦБ задумали решить до ухода Макрона с поста президента

    Фитнес-гуру из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы не похудевшей ученицы

    Раскрыты подробности о новых случаях оспы обезьян в России

    В смартфонах Xiaomi нашли скрытую функцию

    В России обнаружили проблемы с хранением нефти

    Названы шесть симптомов рака кишечника

    Слова президента Польши о ядерном оружии объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok