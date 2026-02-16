Мышь сорвала полет пассажирского самолета в Европе

Самолет SAS вернулся в аэропорт вылета из-за обнаруженной на борту мыши

Мышь сорвала полет самолета авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) в Европе. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 7 февраля на рейсе из столицы Швеции Стокгольма в испанскую Малагу. Примерно через полтора часа полета, когда Airbus A320 находился на высоте около 37 тысяч футов (11,2 тысячи метров), пассажиры обнаружили на борту грызуна-безбилетника.

В итоге лайнер сменил курс, вернулся в аэропорт вылета в Стокгольме и благополучно приземлился там примерно через три часа. Воздушное судно вывели из эксплуатации.

В отличие от других вредителей, таких как тараканы или клопы, грызуны представляют особую опасность для самолетов, так как они могут перегрызть критически важные кабели, говорится в источнике. В данном случае экипаж принял решение вернуться в Стокгольм, поскольку там у SAS есть свои инженеры, которые могли провести тщательную проверку лайнера, прежде чем дать ему разрешение на возвращение в эксплуатацию.

Ранее вылет самолета авиакомпании Air New Zealand задержали на три часа из-за крысы в грузовом отсеке. Сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлета.

