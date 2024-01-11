Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?

Росавиация: в парке российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX

8 января американская авиакомпания United Airlines отменила около 200 рейсов из-за обнаруженных специалистами авиаперевозчика неполадок на самолетах Boeing 737 MAX. Это четвертое поколение пассажирских лайнеров Boeing 737 средней дальности, которые пришли на замену Boeing 737 Next Generation.

У самолета Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа

Опасения, связанные с Boeing 737 MAX, появились после того, как лайнеру авиакомпании Alaska Airlines, направлявшемуся из Портленда в Онтарио, штат Калифорния, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о проблеме с давлением — выяснилось, что вскоре после взлета у самолета оторвалась часть фюзеляжа с иллюминатором.

Один из пассажиров рейса, 33-летний архитектор из Портленда Николас Хох, рассказал, что во время полета послышался сильный хлопок, после чего произошла полная разгерметизация салона. В результате воздушное судно заполнилось облаком дыма.

По словам мужчины, в месте оторвавшейся двери была видна «зияющая дыра», а телефоны и другая мелкая техника пассажиров начали отлетать назад, при этом некоторые устройства даже выпали из самолета. Кроме того, сам борт начал раскачиваться в разные стороны.

Однако посадка самолета с оторванной частью фюзеляжа прошла благополучно, никто из 174 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

Генеральный директор Boeing, сдержав слезы, признал ошибку

Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун выступил перед сотрудниками всей компании и, сдержав слезы, признал ошибку с самолетами 737 MAX. Он пообещал, что обеспечит максимальную прозрачность во время расследования причин инцидента в Портленде.

Он и другие высокопоставленные руководители Boeing отдельно обратились к сотрудникам завода в Рентоне, штат Вашингтон, где собираются самолеты 737, и передали свои замечания работникам в других местах.

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Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

Предварительные инспекции показали, что неполадки могли быть связаны с проблемами при установке дверей. В частности, специалисты обнаружили болты, которые нужно дополнительно затянуть.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) решило приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 до результатов проверки, причиной которой стал инцидент с воздушным судном этого типа в Портленде, штат Орегон.

«Безопасность — наш главный приоритет, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое это событие оказало на наших клиентов. Мы согласны и полностью поддерживаем решение ФАА потребовать немедленных проверок самолетов 737-9 той же конфигурации, что и самолет, на борту которого произошел инцидент», — говорится в заявлении Boeing.

Часть фюзеляжа с иллюминатором, которая оторвалась у самолета авиакомпании Alaska Airlines на рейсе из Портленда Фото: National Transportation Safety Board / AP

Представители United Airlines, владеющей 79 самолетами Boeing 737 MAX 9, в свою очередь, сообщили, что они работают с ФАА над разъяснением требований для возврата всех бортов в эксплуатацию.

У самолетов Boeing 737 MAX уже были проблемы в прошлом

В декабре 2023 года Boeing попросила авиакомпании в целях предосторожности проверить все свои самолеты 737 MAX на наличие ослабленного болта в тяге управления рулем направления после того, как такая проблема обнаружилась в двух воздушных суднах.

По мнению транспортного аналитика CNN Мэри Скьяво, эта неполадка, вероятно, не имеет ничего общего с инцидентом в Портленде. Но в целом подобные проблемы вызывают серьезные вопросы о контроле качества производства Boeing, которые ФАА должно расследовать, подчеркнула Скьяво.

Авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX унесли жизни 346 человек

Две крупнейшие авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек, произошли в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии. Тогда вице-президент Boeing Рэнди Тинсет принес извинения семьям жертв крушений лайнеров и подчеркнул, что компания работает над тем, чтобы понять, где были совершены ошибки.

Уже в 2020 году Boeing заявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX, которое ранее было приостановлено из-за двух связанных с этим воздушным судном авиакатастроф. В сообщении компании говорилось, что самолеты строятся с более низкой скоростью, чем планировалось на старте программы, поскольку Boeing реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции.

В России на Boeing 737 MAX 9 не летают

Россиянам, путешествующим внутри страны, можно не опасаться проблем с Boeing 737 MAX, поскольку в авиапарках отечественных авиакомпаний этих лайнеров нет.

Это подтвердили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации), прокомментировав информацию о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 9. «В парке российских авиакомпаний нет самолетов MAX 9», — заявили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщал РБК в 2022 году, среди российских авиакомпаний Boeing 737 MAX был только у S7, однако из-за невозможности эксплуатации перевозчик в апреле 2022 года подал заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух самолетов этой серии.