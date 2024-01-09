Пассажир летевшего с оторванной дверью самолета назвал рейс разверзшимся адом

Пассажир самолета Alaska Airlines рассказал о сильном грохоте во время полета

Пассажир самолета Alaska Airlines, дверь которого оторвалась во время полета, назвал этот рейс разверзшимся адом и вспомнил грохот в хвостовой части лайнера. О своих впечатлениях он рассказал The Washington Post.

Уточняется, что 33-летний архитектор из Портленда Николас Хох летел в Калифорнию со своей девушкой. По его словам, во время полета послышался сильный хлопок, после чего произошла полная разгерметизация салона. В результате воздушное судно заполнилось облаком дыма, вспоминает мужчина.

Хох отметил, что с его головы слетела шапка, а волосы попутчиц стали развеваться. Кроме того, телефоны и другая мелкая техника отлетели назад, а в некоторых случаях даже выпали из самолета. Сам лайнер сильно накренился сначала в одну сторону, а затем начал раскачиваться влево и вправо.

«Я подумал: "Что происходит? Тут что-то не так". Вот тут-то и появился страх, я начал по-настоящему бояться», — описал свои чувства пассажир.

Хох заметил, что «зияющая дыра» в месте оторвавшейся двери была видна не всем, поэтому некоторые пассажиры поначалу не понимали, что происходит. «Я просто старался изо всех сил сохранять спокойствие», — заключил мужчина.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.