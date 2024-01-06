Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:21, 6 января 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за оторвавшегося в полете окна

Самолет Alaska Airlines приземлился в Портленде из-за оторвавшегося окна

Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что лайнер следовал в Калифорнию, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета спустя полчаса. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Посадка прошла благополучно.

Известно, что сломавшийся самолет Boeing 737-MAX 9 был доставлен авиакомпании в октябре 2023 года. Представители Boeing проводят расследование.

Ранее компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления мог быть ослаблен болт. Обнаружено уже два случая неисправности.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Голливудский актер Кристиан Оливер разбился в авиакатастрофе. Перед гибелью он оставил жуткое послание

      Стало известно о просьбах Израиля к другим странам выступить против суда ООН

      Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за оторвавшегося в полете окна

      Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям

      Умер не допущенный на борт самолета из-за лишнего веса кот Виктор

      Стилист назвала главные тренды зимы

      Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок

      Политолог назвал ожидаемые в 2024 году законопроекты

      Экономист сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

      Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости