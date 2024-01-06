Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за оторвавшегося в полете окна

Самолет Alaska Airlines приземлился в Портленде из-за оторвавшегося окна

Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что лайнер следовал в Калифорнию, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета спустя полчаса. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Посадка прошла благополучно.

Известно, что сломавшийся самолет Boeing 737-MAX 9 был доставлен авиакомпании в октябре 2023 года. Представители Boeing проводят расследование.

Ранее компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления мог быть ослаблен болт. Обнаружено уже два случая неисправности.