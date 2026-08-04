В России объяснили атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Депутат Журавлев: Киев пытается принести россиянам как можно больше боли и страданий

Киев целенаправленно пытается принести боль и страдания жителям России, атакуя гражданские объекты, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Враг не скрывает, что старается принести всем жителям нашей страны как можно больше боли и страданий. Очевидно, считается, что россияне жить не могут без маркетплейсов. И это, в принципе, в логике тех самых политических украинцев, которые своим достижением называли уход из нашей страны "Макдональдса". Конечно, привычная жизнь нарушена, в воюющей стране иначе и быть не может — враг собственноручно делает все, чтобы сплотить наш народ», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что после атак на мирное население в России не осталось сочувствующих Киеву.

«С тех пор, как украинские дроны стали кошмарить наше мирное население, думаю, в России уже не осталось сочувствующих. Все без исключения уверены в том, что преступный киевский режим должен быть уничтожен — без этого спокойной жизни нам не будет», — добавил Журавлев.

4 августа стало известно, что Украина атаковала беспилотниками подмосковный город Чехов. Жертвами стали пять человек, еще десять граждан получили травмы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что России надо уже становиться на военные рельсы, чтобы не терпеть потери среди мирного населения.

