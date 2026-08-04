В России назвали способ борьбы с кадровым голодом в ключевой сфере

Сенатор Гибатдинов предложил предоставлять жилье медикам после трудоустройства

Одним из способов борьбы с кадровым голодом в сфере здравоохранения может стать предоставление жилья медицинским работникам после трудоустройства. Об этом заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов, его слова приводит NEWS.ru.

В качестве другой меры сенатор назвал компенсацию аренды недвижимости на период работы. В совокупности такого рода помощь может привлечь в ключевую сферу молодых сотрудников. При таком раскладе, пояснил Гибатдинов, у них повысится мотивация идти в медицину.

Вышеуказанные меры поддержки могут создать оптимальные условия для юных специалистов, отметил сенатор. Кроме того, необходимо постепенно снижать стоимость обучения в профильных вузах. До тех пор, пока медицинское образование остается недоступным для многих семей, проблему дефицита кадров в здравоохранении не решить, констатировал Гибатдинов.

Главной причиной нехватки врачей в России профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов называл низкие зарплаты. Даже на невысокий оклад дипломированный специалист сможет рассчитывать только после нескольких лет работы. Все это, заключил эксперт, мешает притоку в сферу высококвалифицированных сотрудников.