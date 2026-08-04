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15:54, 4 августа 2026 (обновлено: 16:09, 4 августа 2026)Россия

Раскрыта судьба пережившего смерть командира известного российского отряда

Глава «Эспаньолы» Худяков: Бригада после переформатирования остается в составе Минобороны
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Известное российское подразделение «Эспаньола», о прекращении существования которого в прежнем виде сообщали его бойцы, было переформатировано и остается в составе Минобороны России. Судьбу бригады раскрыл новый глава отряда Роман Худяков, его слова приводит «Добровольческий корпус» в Telegram.

Как рассказал военнослужащий, в состав отряда, пережившего смерть командира, вместо футбольных фанатов вошли профессиональные военнослужащие, среди которых ветераны частной военной компании «Вагнер». Также утверждается, что «Эспаньола» получила более тяжелое и дальнобойное вооружение.

«Мы остались верны духу братства, но стали гораздо более структурированным и технически оснащенным подразделением», — написал он. Переформатирование бригады Худяков назвал нормальным процессом для любого военного подразделения.

«Эспаньола» была создана в 2022 году. В состав бригады вошли фанаты футбольных клубов «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и других. Формирование участвовало в боях за ряд населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая Часов Яр, Авдеевку и Клещеевку.

3 октября 2025 года подразделение объявило, что прекращает существование в прежнем виде, а в декабре стало известно о смерти командира отряда — Станислава Орлова с позывным Испанец. В самой «Эспаньоле» подчеркивали, что достоверной информации о причине смерти Испанца у них нет.

В мае 2026 года было объявлено, что часть бойцов «Эспаньолы» взяли под стражу за оборот оружия и взрывчатки.

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