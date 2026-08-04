Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 4 августа 2026 (обновлено: 18:00, 4 августа 2026)Экономика

Москвичей предупредили о новой волне жары

Синоптик Позднякова: На следующей неделе на Москву может обрушиться новая волна жары
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На следующей неделе на Москву может обрушиться новая волна жары. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

«Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов», — поделилась информацией синоптик. Между тем, продолжила она, в дальнейшем температура начнет постепенно снижаться, так что первая неделя месяца может стать самой теплой.

В минувшее воскресенье, 2 августа, температура в городе достигла максимального значения с начала года. Так, столбики термометров показали плюс 30,6 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Шаляпин рассказал о дружбе с Киркоровым после 18 лет вражды
    Выявлена скрытая причина нарушения формирования зубной эмали
    Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов участников СВО
    Велогонщиц с большой грудью заподозрили в мошенничестве
    Стало известно о пожаре на предприятии в российском регионе
    Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле
    В Госдуме назвали ключевого инициатора антироссийской политики в Европе
    Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов
    Через Россию запретили провозить некоторые продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok