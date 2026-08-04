Москвичей предупредили о новой волне жары

Синоптик Позднякова: На следующей неделе на Москву может обрушиться новая волна жары

На следующей неделе на Москву может обрушиться новая волна жары. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

«Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов», — поделилась информацией синоптик. Между тем, продолжила она, в дальнейшем температура начнет постепенно снижаться, так что первая неделя месяца может стать самой теплой.

В минувшее воскресенье, 2 августа, температура в городе достигла максимального значения с начала года. Так, столбики термометров показали плюс 30,6 градуса.