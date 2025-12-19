Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

Бригада «Эспаньола» сообщила о смерти командира Станислава Орлова

Командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным Испанец умер. Информацию подтвердили в официальном Telegram-канале военной организации.

Семья Испанца пригласила всех желающих проститься и отдать дань уважения его памяти. Известно, что церемония прощания состоится 22 декабря в храме Христа Спасителя в Москве. Родственники отметили, что она начнется в 11:30 в нижнем храме.

«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени», — написали в Telegram-канале бригады. Там также отметили, что следователи уже устанавливают точную причину и место гибели, а также виновников.

Командир батальона "Эспаньола" Станислав Орлов Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ранее о смерти Орлова писал Эдгард Запашный

Дрессировщик рассказал о гибели командира «Эспаньолы» в декабре, однако не привел подробностей, а позже и вовсе удалил публикацию из соцсетей.

При этом публикуемые в сети сведения о смерти Испанца Запашный назвал провокацией. По его словам, когда информация появилась в Telegram-каналах, он позвонил бойцам из отряда «Эспаньола», и ему подтвердили, что тот действительно погиб. Не зная всех деталей, Запашный опубликовал пост.

Буквально через полчаса мне позвонил пресс-секретарь "Эспаньолы" и попросил удалить пост, так как информация не проверенная на 100 процентов и Станислав находится сейчас без связи. Сказал, что, возможно или скорее всего, это провокация. Поэтому мы, соответственно, приняли решение удалить Эдгард Запашный народный артист России

Запашный добавил, что других деталей у него нет. Бойцы из «Эспаньолы», по его мнению, изначально тоже были введены в заблуждение.

«Эспаньола» объявила о расформировании в октябре

3 октября военная организация объявила, что прекращает свое существование в прежнем виде. Как объяснили в публикации, основной состав бригады создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур России. При этом часть из этого состава участвует в боевых действиях с 2014-го года под командованием Испанца.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Моротряд Эспаньолы создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в "одиночное плавание"; разведцентр "Мелодия" так же выведен в отдельную структуру», — написали представители бригады. Они добавили, что на базе 88-й бригады создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды.

«Эспаньола» появилась в 2022 году, собрав фанатов футбольных клубов «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и других. Также сообщалось, что в составе бригады проходит службу экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов, который заключил контракт с Минобороны в 2025 году.

Формирование участвовало в боях за ряд населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая Часов Яр, Авдеевку и Клещеевку.