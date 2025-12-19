Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 19 декабря 2025Россия

Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

Бригада «Эспаньола» сообщила о смерти командира Станислава Орлова
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным Испанец умер. Информацию подтвердили в официальном Telegram-канале военной организации.

Семья Испанца пригласила всех желающих проститься и отдать дань уважения его памяти. Известно, что церемония прощания состоится 22 декабря в храме Христа Спасителя в Москве. Родственники отметили, что она начнется в 11:30 в нижнем храме.

«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени», — написали в Telegram-канале бригады. Там также отметили, что следователи уже устанавливают точную причину и место гибели, а также виновников.

Командир батальона

Командир батальона "Эспаньола" Станислав Орлов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ранее о смерти Орлова писал Эдгард Запашный

Дрессировщик рассказал о гибели командира «Эспаньолы» в декабре, однако не привел подробностей, а позже и вовсе удалил публикацию из соцсетей.

При этом публикуемые в сети сведения о смерти Испанца Запашный назвал провокацией. По его словам, когда информация появилась в Telegram-каналах, он позвонил бойцам из отряда «Эспаньола», и ему подтвердили, что тот действительно погиб. Не зная всех деталей, Запашный опубликовал пост.

Буквально через полчаса мне позвонил пресс-секретарь "Эспаньолы" и попросил удалить пост, так как информация не проверенная на 100 процентов и Станислав находится сейчас без связи. Сказал, что, возможно или скорее всего, это провокация. Поэтому мы, соответственно, приняли решение удалить

Эдгард Запашныйнародный артист России

Запашный добавил, что других деталей у него нет. Бойцы из «Эспаньолы», по его мнению, изначально тоже были введены в заблуждение.

«Эспаньола» объявила о расформировании в октябре

3 октября военная организация объявила, что прекращает свое существование в прежнем виде. Как объяснили в публикации, основной состав бригады создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур России. При этом часть из этого состава участвует в боевых действиях с 2014-го года под командованием Испанца.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Моротряд Эспаньолы создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в "одиночное плавание"; разведцентр "Мелодия" так же выведен в отдельную структуру», — написали представители бригады. Они добавили, что на базе 88-й бригады создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды.

Материалы по теме:
На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК
На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК
28 февраля 2025
В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?
В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?
1 апреля 2025
«За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек
«За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек
27 января 2025

«Эспаньола» появилась в 2022 году, собрав фанатов футбольных клубов «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и других. Также сообщалось, что в составе бригады проходит службу экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов, который заключил контракт с Минобороны в 2025 году.

Формирование участвовало в боях за ряд населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая Часов Яр, Авдеевку и Клещеевку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok