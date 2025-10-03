Бригада «Эспаньола» прекратила существование

Бригада «Эспаньола» объявила, что прекращает существование в прежнем виде

Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» объявила, что прекращает свое существование в прежнем виде. Об этом формирование сообщило в Telegram.

Как поясняется в посте, основной состав бригады, часть которого участвует в боевых действиях с 2014-го года, под командованием Станислава Орлова с позывным Испанец создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур России. «Моротряд Эспаньолы создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в «одиночное плавание»; Разведцентр "Мелодия" так же выведен в отдельную структуру», — написали представители «Эспаньолы».

Кроме того, на базе 88-й бригады создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды.