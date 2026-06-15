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09:17, 15 июня 2026Наука и техника

«Калашников» представит БПЛА «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ» в Белоруссии

«Калашников» представит БПЛА «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ» на выставке в Белоруссии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

«Калашников» представит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026», которая пройдет с 17 по 19 июня в Белоруссии. Об этом сообщает концерн.

По данным компании, БПЛА «КУБ-10МЭ» дальностью полета более 100 километров представляет собой управляемый боеприпас, созданный в рекордно короткие сроки с учетом специальной военной операции (СВО). Дрон оснащен оптико-электронной системой наведения и отличается высокой защищенностью от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

БПЛА «РУС-ПЭ» предназначен «для оперативного высокоточного поражения одиночных, неподвижных и движущихся целей (или группы целей) противника посредством воздействия на них управляемым боеприпасом».

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В апреле «Калашников» заявил, что аппарат «КУБ-2Э» остается самым эффективным управляемым барражирующим боеприпасом.

В марте концерн сообщил, что «Калашников» завершил изготовление партии ударных аппаратов «КУБ-Э» для иностранного заказчика.

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