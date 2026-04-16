Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:32, 16 апреля 2026

В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Аппарат «КУБ-2Э» остается самым эффективным управляемым барражирующим боеприпасом. Преимущества дрона назвал концерн «Калашников».

Производитель представит «КУБ-2Э» потенциальным заказчикам из Юго-Восточной Азии в ходе международной выставки и конференции Defense Services Asia (DSA), которая пройдет 20-23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Отмечается, что «КУБ-2Э» стал универсальным средством поражения различных целей. «Его термобарическая боевая часть показала себя надежным оружием уничтожения живой силы и поражения бронетехники», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В состав расчета комплекса входит три человека. Снаряженный аппарат «КУБ-2Э» весит 14,5 килограмма, а дальность действия составляет не менее 40 километров. Дрон-камикадзе может идти к цели по заданным координатам или при помощи оптико-электронной станции. «КУБ-2Э» несет боевую часть весом 4,6 килограмма.

В феврале стало известно, что «Калашников» разработал «КУБ-10МЭ», который стал первым в России тактическим управляемым боеприпасом с дальностью полета более 100 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Экономическая блокада Приднестровья усилится

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok