Названы наиболее неблагоприятные условия для аллергиков

Синоптик Голубев: Состояние аллергиков усугубляет небольшой ветер

Небольшой ветер только усугубляет самочувствие аллергиков. О самых неблагоприятных условиях для страдающих аллергией агентству РИА Новости назвал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как пояснил синоптик, весной и летом небольшой ветер способствует накопления в воздухе пыльцы. При этом сильные порывы ветра, хоть и сдувают пыльцу с деревьев, но быстро ее рассеивают. Этот процесс Голубев сравнивает с загрязнением воздуха примесями автомобилей. Чем сильнее ветер, тем меньше концентрация вредных веществ, а слабый ветер замедляет их рассеивание в воздухе.

Прогнозы пыльцы на сегодняшний день по всему миру составляет довольно мало метеостанций. Но в России эта тема является популярной в научном сообществе, поэтому в скором будущем Голубев ожидает повсеместную публикацию таких прогнозов в стране.

Ранее москвичам назвали сроки окончания цветения березы. Аллергикам не стоит расслабляться вплоть до середины июня. Чтобы спастись от аллергии, москвичам можно переждать ее в Волгоградской или Астраханской области, Краснодарском крае, Калмыкии, Хибинах или Мурманске.