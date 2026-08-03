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11:27, 3 августа 2026Культура

Кончаловский рассказал о съемках «Одиссеи» в США

Андрей Кончаловский рассказал историю создания экранизации «Одиссеи» в США 90-х
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Андрей Кончаловский, который известен рядом голливудских проектов, раскрыл подробности работы над экранизацией «Одиссеи» Гомера. Об этом он написал в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Кончаловского, американский продюсер, когда листал смету проекта, «морщился», не понимая, кому нужны древнегреческие мифы в прайм-тайм американского телевидения.

«В 1997 году вышла моя "Одиссея" — двухчастная экранизация поэмы Гомера. Бюджет около 40 миллионов долларов — один из самых дорогих проектов своего времени. Среди продюсеров — Фрэнсис Форд Коппола и Николас Мейер», — написал постановщик.

Также лауреат многих международных премий отметил, что при создании эпоса не хотел снимать «миф ради мифа». «В центре истории — человек, который должен пройти испытания, чтобы снова стать самим собой и вернуться домой», — добавил он.

Ранее переводчица «Одиссеи» раскритиковала новую «Одиссею» Кристофера Нолана за секс и еду. Уилсон, перевод которой в одном из интервью хвалил режиссер, также призналась, что разочарована фильмом, не оправдавшим ее ожиданий.

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