Некоторым москвичам посоветовали переехать в Калмыкию

Биолог Глазков: Москвичам-аллергикам стоит переехать в Калмыкию или в Мурманск

Спастись от пыльцы березы в сезон цветения можно, временно уехав в регионы, где этих деревьев почти нет. Поехать москвичам в Калмыкию, на Кубань или Мурманскую область в разговоре с агентством «Москва» посоветовал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Если вы живете в центральной полосе России, особенно если аллергия у детей, как вариант — на две-три недели уехать из региона. Москвичам можно уехать в регионы, где берез минимум или вообще нет — это Волгоградская область, Астраханская область, Краснодарский край, Калмыкия, либо на север — в Хибины или Мурманск», — заявил Глазков.

Аллергикам в период активного цветения важно избегать контактов с пыльцой: не ходить в березовые леса, после улицы стирать одежду и использовать защитную маску. Отдельно биолог отметил, что если не компенсировать это заболевание, оно может усугубляться с каждым разом.

Ранее врач Ксения Могирева сообщила, что характерными симптомами аллергии являются сильный зуд в носу, приступообразное чихание, зуд и покраснение глаз, заложенность носа и слезотечение. Проявление этих симптомов при нормальной температуре тела у ребенка может указывать на аллергическую реакцию.