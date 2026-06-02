Российский пенсионер пропустил рейс из-за пробок и засудил туроператора на 95 тысяч рублей

Пенсионер из России пропустил рейс в Тунис и засудил туроператора на 95 тысяч рублей

Пенсионер из России запланировал семейный отдых в Тунисе, пропустил рейс из-за пробок и засудил туроператора на 95 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте РАПСИ.

Уточняется, что тур обошелся мужчине в 232 тысячи рублей. Он вместе с родными планировал вылететь из московского аэропорта Внуково, куда ехал на своей машине. Однако из-за заторов на дорогах туристы не успели на самолет. Тогда россиянин потребовал свои деньги у туроператора, но получил отказ.

Затем пенсионер обратился в Брянский областной суд, который постановил взыскать в пользу истца 52,9 тысячи рублей, а также 5 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и штраф в размере 4,2 тысячи рублей. Россиянин обжаловал решение и в результате апелляции получил всего около 95 тысяч рублей.

