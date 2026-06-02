17:35, 2 июня 2026

Российский пенсионер пропустил рейс из-за пробок и засудил туроператора на 95 тысяч рублей

Зарина Дзагоева
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Пенсионер из России запланировал семейный отдых в Тунисе, пропустил рейс из-за пробок и засудил туроператора на 95 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте РАПСИ.

Уточняется, что тур обошелся мужчине в 232 тысячи рублей. Он вместе с родными планировал вылететь из московского аэропорта Внуково, куда ехал на своей машине. Однако из-за заторов на дорогах туристы не успели на самолет. Тогда россиянин потребовал свои деньги у туроператора, но получил отказ.

Затем пенсионер обратился в Брянский областной суд, который постановил взыскать в пользу истца 52,9 тысячи рублей, а также 5 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и штраф в размере 4,2 тысячи рублей. Россиянин обжаловал решение и в результате апелляции получил всего около 95 тысяч рублей.

Ранее россиянка лишилась отпуска за границей из-за ошибки в загранпаспорте, засудила МВД и получила компенсацию. Белоярский городской суд ХМАО-Югры взыскал с ведомства более 91 тысячи рублей.

