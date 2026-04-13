Россиянка лишилась отпуска за границей из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД

В ХМАО суд взыскал с МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте россиянки

Россиянка лишилась отпуска за границей из-за ошибки в загранпаспорте, засудила МВД и получила компенсацию. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, Белоярский городской суд ХМАО-Югры взыскал с ведомства более 91 тысячи рублей в пользу местной жительницы. В эту сумму вошли убытки, компенсация морального вреда и судебные расходы.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2024 году женщине выдали загранпаспорт с технической ошибкой. При прохождении контроля в аэропорту Шереметьево документ признали непригодным для использования и изъяли. В результате туристка не смогла улететь из страны.

Представители МВД и ОМВД, в свою очередь, заявили, что их вины в этом нет, так как машиночитаемая зона формируется автоматически, а заявительница могла проверить документ при получении. Однако суд все равно пришел к выводу, что оказанная услуга была ненадлежащего качества и нарушила права россиянки. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее еще одна россиянка отсудила у МВД 137 тысяч рублей за сорванный из-за ошибки в загранпаспорте отпуск в Таиланде. В ее документе было неправильно написано отчество.