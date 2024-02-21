Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Российские туристы стали массово жаловаться на невозможность выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Об участившихся случаях запрета на выезд сообщает Telegram-канал Shot.
Кого могут не выпустить из страны
Так, путешественников разворачивают обратно прямо в аэропорту, заявляя, что они не могут покинуть страну. Часто причиной становятся опечатки, либо неправильный шрифт, примененный при выпуске документа. Проблема в основном касается только туристов с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали им в период с 2023 по 2024 год.
Турагенты допускают, что массовое появление ошибок связано с техническим сбоем при производстве документов. При этом сами россияне не могут найти изъян, поскольку не знают всех требований, применяемых к паспортам. По информации Telegram-канала «Ну че, народ, погнали!», следует обратить внимание на машиночитаемую зону (МЧЗ) — это текст на белом фоне внизу главной страницы загранпаспорта. Там может быть неправильно указан пол человека.
Можно также проверить шрифт в МЧЗ — буквы и цифры в нижней строке должны быть одного размера. Цифра 1 должна иметь нижнее подчеркивание, а у цифры 7 не может быть изогнутой ножки.
Как россиян лишают отпусков за границей
Одним из последних похожих случаев стал инцидент в екатеринбургском аэропорту Кольцово. У россиянина по имени Вениамин отсутствовал код пола в паспорте. Не обратив внимание на проблему, он поехал в аэропорт, чтобы вылетать с семейством на отдых в Дубай, однако покинуть Кольцово так и не смог.
Он был задержан на паспортном контроле. Документ у россиянина изъяли, выдав соответствующую справку. Вениамин рассказал, что получил загран летом 2023 года.
Это вина УФМС. Ужасная ошибка испортила отпуск
Известно, что чаще всего ошибки в паспортах выявляются именно в аэропорту Кольцово. Так, на аналогичную проблему пожаловалась и другая жительница Екатеринбурга — Альфия. Она собиралась отправиться с сыном в отпуск в Таиланд, но была задержана пограничниками. Ошибки обнаружились в паспортах как матери, так и сына.
У меня действительно в паспорте ошибка в отчестве, пропущена одна буква: вместо "Ансаровна" написано "Ансарова". Хотя по этому паспорту я уже проходила паспортный контроль и до этого, вопросов не было. А у сына в машиночитаемой зоне одна цифра неверная, должна быть на конце 5, а стоит 4
Паспорта у путешественников изъяли, а во время проверки самолет благополучно улетел в Таиланд без них. Туроператор не смог перепродать обратные билеты на рейс и отказаться от брони в отелях, поэтому из 620 тысяч рублей, потраченных на отпуск, Альфия получила лишь 110.
Почему контроль за загранпаспортами усилился
До мая 2023 года одна ошибка в загранпаспорте не считалась критичной проблемой — обладатель такого документа мог спокойно покинуть страну. Однако весной Госдума приняла закон, в котором прописаны конкретные условия признания загранпаспортов недействительными. В числе таких критериев утрата документа, изменение ФИО, пола или других личных сведений, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам.
Пограничники также могут объявить паспорт недействительным, если выдающий орган власти допустил в нем ошибку. Соответствующий закон вступил в силу с 11 декабря 2023 года. В эти же даты стало действовать постановление правительства от 22 ноября, уточняющее порядок изъятия и аннулирования загранпаспортов у некоторых граждан.
Комментарии представителей туриндустрии
Ошибки в документах стали массово всплывать в конце 2023 года — после вступления в силу нового закона. Тогда же в Ассоциации туроператоров России (АТОР) стали следить за ситуацией.
Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было
Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян рекомендовал всем, кто собирается за границу, проверить написание русской транскрипции имени, фамилии, места рождения. При этом он предупредил, что в случае с написанием имени латинскими буквами допускается некоторая вольность.
Комментарий юриста
По словам юриста в сфере туризма Игоря Косицына, россияне обеспокоены возможными проблемами на границе из-за ошибок в загранпаспортах. Изъять документ могут даже из-за неправильно прошитой обложки.
Есть еще такие случаи, когда изымали загранпаспорт, потому что количество стежков, прошитых в середине нитками, каким-то образом не совпадало. Вот они видят визуально, что что-то с паспортом не так. Они, например, едут в орган выдачи паспорта, то есть в структуру МВД, а им говорят, что с паспортом все хорошо, все нормально, но при таких же абсолютно условиях такой же паспорт изымали
Юрист подчеркнул, что у нового закона, контролирующего изъятие загранпаспортов, не было переходного периода. Кроме того, он распространяется на все документы, в том числе выданные до принятия и вступления закона в силу.
Люди много лет летают по этому паспорту, но у этого гражданина паспорт изымают, и он удивляется, говорит: как так, я столько лет летал, и проблем не было