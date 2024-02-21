Российских туристов стали разворачивать на границе из-за опечаток в паспортах

Российские туристы стали массово жаловаться на невозможность выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Об участившихся случаях запрета на выезд сообщает Telegram-канал Shot.

Кого могут не выпустить из страны

Так, путешественников разворачивают обратно прямо в аэропорту, заявляя, что они не могут покинуть страну. Часто причиной становятся опечатки, либо неправильный шрифт, примененный при выпуске документа. Проблема в основном касается только туристов с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали им в период с 2023 по 2024 год.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Турагенты допускают, что массовое появление ошибок связано с техническим сбоем при производстве документов. При этом сами россияне не могут найти изъян, поскольку не знают всех требований, применяемых к паспортам. По информации Telegram-канала «Ну че, народ, погнали!», следует обратить внимание на машиночитаемую зону (МЧЗ) — это текст на белом фоне внизу главной страницы загранпаспорта. Там может быть неправильно указан пол человека.

Можно также проверить шрифт в МЧЗ — буквы и цифры в нижней строке должны быть одного размера. Цифра 1 должна иметь нижнее подчеркивание, а у цифры 7 не может быть изогнутой ножки.

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Одним из последних похожих случаев стал инцидент в екатеринбургском аэропорту Кольцово. У россиянина по имени Вениамин отсутствовал код пола в паспорте. Не обратив внимание на проблему, он поехал в аэропорт, чтобы вылетать с семейством на отдых в Дубай, однако покинуть Кольцово так и не смог.

Он был задержан на паспортном контроле. Документ у россиянина изъяли, выдав соответствующую справку. Вениамин рассказал, что получил загран летом 2023 года.

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Известно, что чаще всего ошибки в паспортах выявляются именно в аэропорту Кольцово. Так, на аналогичную проблему пожаловалась и другая жительница Екатеринбурга — Альфия. Она собиралась отправиться с сыном в отпуск в Таиланд, но была задержана пограничниками. Ошибки обнаружились в паспортах как матери, так и сына.

У меня действительно в паспорте ошибка в отчестве, пропущена одна буква: вместо "Ансаровна" написано "Ансарова". Хотя по этому паспорту я уже проходила паспортный контроль и до этого, вопросов не было. А у сына в машиночитаемой зоне одна цифра неверная, должна быть на конце 5, а стоит 4 Альфия

Паспорта у путешественников изъяли, а во время проверки самолет благополучно улетел в Таиланд без них. Туроператор не смог перепродать обратные билеты на рейс и отказаться от брони в отелях, поэтому из 620 тысяч рублей, потраченных на отпуск, Альфия получила лишь 110.

Почему контроль за загранпаспортами усилился

До мая 2023 года одна ошибка в загранпаспорте не считалась критичной проблемой — обладатель такого документа мог спокойно покинуть страну. Однако весной Госдума приняла закон, в котором прописаны конкретные условия признания загранпаспортов недействительными. В числе таких критериев утрата документа, изменение ФИО, пола или других личных сведений, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Пограничники также могут объявить паспорт недействительным, если выдающий орган власти допустил в нем ошибку. Соответствующий закон вступил в силу с 11 декабря 2023 года. В эти же даты стало действовать постановление правительства от 22 ноября, уточняющее порядок изъятия и аннулирования загранпаспортов у некоторых граждан.

Комментарии представителей туриндустрии

Ошибки в документах стали массово всплывать в конце 2023 года — после вступления в силу нового закона. Тогда же в Ассоциации туроператоров России (АТОР) стали следить за ситуацией.

Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было Майя Ломидзе исполнительный директор АТОР

Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян рекомендовал всем, кто собирается за границу, проверить написание русской транскрипции имени, фамилии, места рождения. При этом он предупредил, что в случае с написанием имени латинскими буквами допускается некоторая вольность.

Комментарий юриста

По словам юриста в сфере туризма Игоря Косицына, россияне обеспокоены возможными проблемами на границе из-за ошибок в загранпаспортах. Изъять документ могут даже из-за неправильно прошитой обложки.

Есть еще такие случаи, когда изымали загранпаспорт, потому что количество стежков, прошитых в середине нитками, каким-то образом не совпадало. Вот они видят визуально, что что-то с паспортом не так. Они, например, едут в орган выдачи паспорта, то есть в структуру МВД, а им говорят, что с паспортом все хорошо, все нормально, но при таких же абсолютно условиях такой же паспорт изымали Игорь Косицын юрист

Юрист подчеркнул, что у нового закона, контролирующего изъятие загранпаспортов, не было переходного периода. Кроме того, он распространяется на все документы, в том числе выданные до принятия и вступления закона в силу.