Подростки запаслись взрывчаткой и оружием для массового убийства в российской школе

Двое подростков готовили массовое убийство в одной из школ Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
Киселевский городской суд избрал несовершеннолетним меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца, отказав следствию в удовлетворении ходатайств о домашнем аресте. Школьников обвиняют в приготовлении к убийству двух и более человек группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.
По версии следствия, подростки обсуждали подготовку к совершению преступления с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что 12-летний подросток пытался зарезать участкового из города Никольское Ленинградской области.