Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 3 августа 2026 (обновлено: 17:52, 3 августа 2026)Силовые структуры

Подростки запаслись взрывчаткой и оружием для массового убийства в российской школе

Суд избрал меру пресечения двум подросткам, готовившим массовое убийство в школе Кузбасса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Двое подростков готовили массовое убийство в одной из школ Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Киселевский городской суд избрал несовершеннолетним меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца, отказав следствию в удовлетворении ходатайств о домашнем аресте. Школьников обвиняют в приготовлении к убийству двух и более человек группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.

По версии следствия, подростки обсуждали подготовку к совершению преступления с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток пытался зарезать участкового из города Никольское Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»
    Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику
    В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple
    Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ
    Уровень воды в одной российской реке скоро превысит опасную отметку
    Пропавшего без вести участника Олимпиады-2020 нашли
    Раскрыта неожиданная поломка ноутбуков в жару
    Популярная российская блогерша сравнила американцев в магазине с тараканами
    Официальный курс доллара в России поднялся выше 80 рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok