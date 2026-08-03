Подростки запаслись взрывчаткой и оружием для массового убийства в российской школе

Суд избрал меру пресечения двум подросткам, готовившим массовое убийство в школе Кузбасса

Двое подростков готовили массовое убийство в одной из школ Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Киселевский городской суд избрал несовершеннолетним меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца, отказав следствию в удовлетворении ходатайств о домашнем аресте. Школьников обвиняют в приготовлении к убийству двух и более человек группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.

По версии следствия, подростки обсуждали подготовку к совершению преступления с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток пытался зарезать участкового из города Никольское Ленинградской области.